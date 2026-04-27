Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Milliyet: брата известного турецкого повара арестовали по делу о проституции

По информации газеты, Озгюр Нусрет взят по стражу после получения данных о его причастности к преступлениям.

АНКАРА, 27 апреля. /ТАСС/. Брат популярного турецкого ресторатора и владельца стейк-хаусов Nusr-et Нусрета Гекче, ставшего героем интернет-мемов за свою необычную манеру солить блюда, арестован в рамках масштабного дела о детской проституции. Как сообщает газета Milliyet, Озгюр Нусрет был взят по стражу после получения следствием данных о его причастности к преступлениям.

Он арестован по обвинению в содействии вовлечению детей в проституцию. На время следствия Озгюр Нусрет отправлен в тюрьму в Стамбуле.

В рамках проводимого прокуратурой стамбульского района Кючукчекмедже расследования с 17 апреля было проведено два рейда с задержаниями. Пойманы 13 подозреваемых, семь из которых арестованы, а шесть отпущены под судебный контроль. Эти лица, по данным следствия, занимались предоставлением помещений, организацией финансовых схем получения и отмывания доходов от сутенерской деятельности.