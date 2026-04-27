Milliyet: брата известного турецкого повара арестовали по делу о проституции

АНКАРА, 27 апреля. /ТАСС/. Брат популярного турецкого ресторатора и владельца стейк-хаусов Nusr-et Нусрета Гекче, ставшего героем интернет-мемов за свою необычную манеру солить блюда, арестован в рамках масштабного дела о детской проституции. Как сообщает газета Milliyet, Озгюр Нусрет был взят по стражу после получения следствием данных о его причастности к преступлениям.
Он арестован по обвинению в содействии вовлечению детей в проституцию. На время следствия Озгюр Нусрет отправлен в тюрьму в Стамбуле.
В рамках проводимого прокуратурой стамбульского района Кючукчекмедже расследования с 17 апреля было проведено два рейда с задержаниями. Пойманы 13 подозреваемых, семь из которых арестованы, а шесть отпущены под судебный контроль. Эти лица, по данным следствия, занимались предоставлением помещений, организацией финансовых схем получения и отмывания доходов от сутенерской деятельности.