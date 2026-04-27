Milliyet: брата известного турецкого повара арестовали по делу о проституции

В рамках проводимого прокуратурой стамбульского района Кючукчекмедже расследования с 17 апреля было проведено два рейда с задержаниями. Пойманы 13 подозреваемых, семь из которых арестованы, а шесть отпущены под судебный контроль. Эти лица, по данным следствия, занимались предоставлением помещений, организацией финансовых схем получения и отмывания доходов от сутенерской деятельности.