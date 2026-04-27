В Австралии женщина трижды попыталась расправиться с бывшим партнером

В Австралии преподавательница университета оказалась в центре уголовного дела после серии неудавшихся попыток расправы с бывшим партнёром. Об этом сообщает ABC News.
Следствие установило, что женщина неоднократно предпринимала действия, направленные на причинение ему вреда, но ни один из замыслов не был доведён до конца.
Первый инцидент произошёл в 2017 году, когда по её просьбе знакомый напал на мужчину с топором, в результате чего тот выжил, но получил тяжёлые травмы. Позднее, уже во время его лечения, она попыталась организовать новое покушение, однако вмешательство медицинского персонала предотвратило трагедию.
В дальнейшем женщина искала исполнителей для очередного преступления, но один из них оказался сотрудником полиции под прикрытием. После этого она покинула страну, однако спустя некоторое время была задержана за рубежом и доставлена к ответственности.
