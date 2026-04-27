В Вологодской области число оставшихся без света жителей возросло до 25 тыс

«По состоянию на 22:00 [мск] 27 апреля отключена электроэнергия у 25 223 потребителей в 689 населенных пунктах, в том числе: в зоне ответственности “Россетей” отключена электроэнергия у 22 723 потребителей в 686 населенных пунктах Череповецкого, Кадуйского, Бабаевского, Вашкинского, Устюженского, Белозерского, Кирилловского, Шекснинского округов», — сообщила Мазанова в докладе, который разместил в своем Telegram-канале глава региона Георгий Филимонов.