В Вологодской области число оставшихся без света жителей возросло до 25 тыс

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Количество жителей Вологодской области, которые временно остались без электроснабжения из-за непогоды, увеличилось до более 25 тыс. в 689 населенных пунктах. Восстановить энергоснабжение планируется к 10 утра 28 апреля, сообщила заместитель губернатора области Евгения Мазанова.
«По состоянию на 22:00 [мск] 27 апреля отключена электроэнергия у 25 223 потребителей в 689 населенных пунктах, в том числе: в зоне ответственности “Россетей” отключена электроэнергия у 22 723 потребителей в 686 населенных пунктах Череповецкого, Кадуйского, Бабаевского, Вашкинского, Устюженского, Белозерского, Кирилловского, Шекснинского округов», — сообщила Мазанова в докладе, который разместил в своем Telegram-канале глава региона Георгий Филимонов.
В зоне ответственности Вологодской областной энергетической компании отключены 2500 потребителей в трех населенных пунктах Чагодощенского, Белозерского, Вытегорского округов. 44 бригады энергетиков в количестве 144 человек и 49 единиц техники работают до полного устранения отключений. Ориентировочное время устранения — 10:00 28 апреля, сообщила заместитель губернатора.
Как сообщил глава города Череповца Андрей Накрошаев, зафиксировано несколько случаев падения деревьев. «К счастью, пострадавших среди жителей нет, однако несколько автомобилей повреждены — ситуация будет детально разобрана», — сообщил Накрошаев на своей странице во «Вконтакте».
Главное управление МЧС РФ по области распространило экстренное предупреждение о непогоде: с вечера 27 апреля до утра 28 апреля на территории региона ожидается очень сильный снегопад, сильное налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, формирование временного снежного покрова. Затем неблагоприятные погодные явления ослабнут, но продлятся до конца рабочей недели.