На Украине сотрудники военкомата похитили священнослужителя УПЦ

Сотрудники военкомата на Украине похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви.

Источник: Аргументы и факты

На Украине произошёл инцидент с участием представителя канонической Украинской православной церкви, которого, по имеющимся данным, похитили сотрудники ТЦК (Территориальный центр комплекстования — аналог военкомата).

По данным союза православных журналистов, речь идёт о священнослужителе, который также выполняет обязанности опекуна детей с инвалидностью.

Сообщается, что в последнее время увеличилось число случаев, когда представители духовенства оказываются вовлечены в мероприятия, связанные с мобилизацией. Это вызывает обеспокоенность среди верующих и общественных организаций.

После произошедшего у здания военкомата в Черновцах собралась группа прихожан, требовавших освобождения священнослужителя. В результате давления со стороны общественности его отпустили.

Ранее сообщалось, что в Киеве и области резко возросло число нападений на сотрудников ТЦК. С января зафиксировано почти 30 подобных инцидентов.