На Украине сотрудники военкомата похитили священнослужителя УПЦ

На Украине произошёл инцидент с участием представителя канонической Украинской православной церкви, которого, по имеющимся данным, похитили сотрудники ТЦК (Территориальный центр комплекстования — аналог военкомата).
По данным союза православных журналистов, речь идёт о священнослужителе, который также выполняет обязанности опекуна детей с инвалидностью.
Сообщается, что в последнее время увеличилось число случаев, когда представители духовенства оказываются вовлечены в мероприятия, связанные с мобилизацией. Это вызывает обеспокоенность среди верующих и общественных организаций.
После произошедшего у здания военкомата в Черновцах собралась группа прихожан, требовавших освобождения священнослужителя. В результате давления со стороны общественности его отпустили.
Ранее сообщалось, что в Киеве и области резко возросло число нападений на сотрудников ТЦК. С января зафиксировано почти 30 подобных инцидентов.