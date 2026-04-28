«Дипломаты» с большой дороги: В Одессе задержали ОПГ с поддельными номерами Посольства США

Ранее Life.ru писал, что в Одессе произошла потасовка между сотрудниками территориального центра комплектования и посетителями бильярдной. Представители ТЦК вошли в заведение, чтобы мобилизовать одного из мужчин. Однако посетители и работники бильярдной встали на его защиту и выгнали военкомов.