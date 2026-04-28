В Самарской области шесть человек пострадали из-за шквалистого ветра

Шквалистый ветер в Самарской области привёл к травмам у шести человек, двое пострадавших были госпитализированы. В пресс-службе Минздрава региона сообщили, что в результате последствий стихии медицинская помощь потребовалась шести жителям.

Источник: Life.ru

Четверо пострадавших обратились за амбулаторным лечением, ещё двое были доставлены в медицинские учреждения. Среди госпитализированных — девочка, на которую в одном из самарских скверов упало дерево.

По данным ведомства, её состояние оценивается как тяжёлое, врачи оказывают необходимую помощь. Также сообщается о жительнице Тольятти, пострадавшей при падении остановочного павильона. Её состояние врачи оценивают как стабильное и ближе к удовлетворительному.

Ранее сообщалось, что в Самаре за последние сутки зафиксированы смертельные случаи, связанные с падением деревьев во время неблагоприятных погодных условий. Жертвами стали три человека: 13-летняя девочка, а также мужчины 1986 и 2004 годов рождения.

