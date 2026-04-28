Смертельный номер: Кобра убила туриста в Египте укусом в ногу

Египетский курорт омрачила жуткая трагедия. 57-летний гражданин Германии отдыхал в Хургаде с двумя родственниками. В одном из отелей на Красном море он решил поучаствовать в развлекательной программе с заклинателями змей и погиб от укуса кобры, пишет AFP.