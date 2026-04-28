Развожаев: Дроны ВСУ атакуют Севастополь, ПВО сбила три беспилотника

«По предварительной информации, сбито 3 воздушных цели в районе Северной стороны и Балаклавском районе», — указал он.
По данным региональных спасателей, никакие объекты на земле не пострадали. В городе продолджает действовать беспилотная опасность. Людей просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Напомним, накануне днём, 27 апреля, над регионами России за 12 часов сбили 30 украинских дронов самолётного типа. БПЛА уничтожили над Чёрным морем, а также над Курской и Белгородской областями.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.