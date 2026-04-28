Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Развожаев: Дроны ВСУ атакуют Севастополь, ПВО сбила три беспилотника

ВСУ снова атаковали беспилотниками Севастополь в ночь с 27 на 28 апреля. Налёт отражают российские средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. ПВО сбила три БПЛА, сообщил губернатор Михаила Развожаев.

Источник: Life.ru

«По предварительной информации, сбито 3 воздушных цели в районе Северной стороны и Балаклавском районе», — указал он.

По данным региональных спасателей, никакие объекты на земле не пострадали. В городе продолджает действовать беспилотная опасность. Людей просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Напомним, накануне днём, 27 апреля, над регионами России за 12 часов сбили 30 украинских дронов самолётного типа. БПЛА уничтожили над Чёрным морем, а также над Курской и Белгородской областями.

