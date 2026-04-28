Al Jazeera: при ударах Израиля по югу Ливана погибли четыре человека

По меньшей мере 4 человека погибли, свыше 50 ранены в результате ударов Израиля по Ливану.

Источник: Аргументы и факты

В южных районах Ливана произошли авиаудары, в результате которых есть погибшие и большое число пострадавших. По данным телеканал Al Jazeera, атаки пришлись на ряд населённых пунктов региона.

Согласно информации местных властей в сфере здравоохранения, жертвами стали как минимум четыре человека. Кроме того, десятки людей получили ранения различной степени тяжести.

Общее число пострадавших превышает пятьдесят человек, что свидетельствует о серьёзных последствиях произошедшего для гражданского населения.

Ранее стало известно, что израильская авиация атаковала населённый пункт Сафед-эль-Баттих на юге Ливана. Местные власти заявили, что ракета попала в жилой дом.