Al Jazeera: при ударах Израиля по югу Ливана погибли четыре человека

В южных районах Ливана произошли авиаудары, в результате которых есть погибшие и большое число пострадавших. По данным телеканал Al Jazeera, атаки пришлись на ряд населённых пунктов региона.
Согласно информации местных властей в сфере здравоохранения, жертвами стали как минимум четыре человека. Кроме того, десятки людей получили ранения различной степени тяжести.
Общее число пострадавших превышает пятьдесят человек, что свидетельствует о серьёзных последствиях произошедшего для гражданского населения.
Ранее стало известно, что израильская авиация атаковала населённый пункт Сафед-эль-Баттих на юге Ливана. Местные власти заявили, что ракета попала в жилой дом.