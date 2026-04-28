Перепутала царапину с переломом черепа: Ошибка врача стоила жизни 18-летнему пациенту

На скамье подсудимых в Германии оказалась 38-летняя врач-ординатор Брук В. из Перу. В сентябре 2023 года в больницу Фридрихсхафена после падения с велосипеда доставили пьяного 18-летнего Кая В. Медик диагностировала у юноши только царапину на голове. Однако на самом деле у пациента был перелом черепа и кровоизлияние в мозг, пишет Bild.