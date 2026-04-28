Milliyet: в Турции брата известного повара арестовали по делу о проституции

В Турции в рамках крупного расследования, связанного с эксплуатацией несовершеннолетних, был задержан брат известного ресторатора Нусрета Гекче. Следствие получило данные о его возможной причастности к противоправной деятельности, после чего он был взят под стражу, пишет газета Milliyet.
Ему вменяют участие в организации схем, связанных с вовлечением детей в проституцию. На период разбирательства подозреваемый помещён в следственный изолятор в Стамбуле.
Расследование продолжается, и в его рамках уже проведены масштабные операции с задержанием нескольких человек. По версии правоохранительных органов, участники группы обеспечивали помещения и финансовую инфраструктуру для незаконной деятельности, включая распределение и сокрытие доходов.
Ранее бывший мэр нидерландского города Хендрик-Идо-Амбахт в провинции Южная Голландия, известный в материалах дела под именем Херман Й., был задержан по подозрению в хранении детской порнографии.