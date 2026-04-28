Тонны подсолнечного масла разлились в Чёрном море у Одессы

Ранее пять пляжей на севере Эстонии оказались загрязнены после ударов Вооружённых сил Украины по портовой инфраструктуре Ленинградской области. Следы загрязнения зафиксировали в уезде Ляэне-Вирумаа. В частности — на пляже Вайнупеа, а также на отдельных участках пляжей Кямсу и Кунда.