Три девочки с «оружием» отобрали игрушку у ребёнка во Владивостоке

Прокуратура поручила оценить условия воспитания и действия законных представителей участников конфликта.

Источник: PrimaMedia.ru

(18+) Прокуратура Приморья взяла на контроль проверку по факту нападения подростков на мальчика во Владивостоке, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В социальных сетях опубликована информация о том, что 12 апреля 2026 года на детской площадке на улице Баляева несовершеннолетние совершили противоправные действия в отношении мальчика», — говорится в сообщении.

В социальных сетях распространились видеозаписи и сообщения о том, что трое несовершеннолетних девушек отобрали у ребёнка игрушку, угрожая предметами, внешне напоминающими нож и пистолеты.

Мать пострадавшего поделилась, что мальчик после происшествия проходит курс психологической поддержки. Она также обратилась к родителям подростков с призывом содействовать следствию, напомнив, что уголовная ответственность за разбой с применением оружия наступает с 14 лет, а добровольная явка с повинной может повлиять на меру наказания.

Сейчас следственные органы проводят доследственную проверку: устанавливаются личности всех участников, изучаются обстоятельства случившегося и собираются доказательства. Прокуратура поручила дополнительно оценить работу профилактических служб, условия воспитания детей, вовлечённых в конфликт, а также действия их законных представителей.

Ход и результаты проверки находятся на постоянном контроле надзорного ведомства.