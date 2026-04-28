Три девочки с «оружием» отобрали игрушку у ребёнка во Владивостоке

(18+) Прокуратура Приморья взяла на контроль проверку по факту нападения подростков на мальчика во Владивостоке, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«В социальных сетях опубликована информация о том, что 12 апреля 2026 года на детской площадке на улице Баляева несовершеннолетние совершили противоправные действия в отношении мальчика», — говорится в сообщении.
В социальных сетях распространились видеозаписи и сообщения о том, что трое несовершеннолетних девушек отобрали у ребёнка игрушку, угрожая предметами, внешне напоминающими нож и пистолеты.
Мать пострадавшего поделилась, что мальчик после происшествия проходит курс психологической поддержки. Она также обратилась к родителям подростков с призывом содействовать следствию, напомнив, что уголовная ответственность за разбой с применением оружия наступает с 14 лет, а добровольная явка с повинной может повлиять на меру наказания.
Сейчас следственные органы проводят доследственную проверку: устанавливаются личности всех участников, изучаются обстоятельства случившегося и собираются доказательства. Прокуратура поручила дополнительно оценить работу профилактических служб, условия воспитания детей, вовлечённых в конфликт, а также действия их законных представителей.
Ход и результаты проверки находятся на постоянном контроле надзорного ведомства.