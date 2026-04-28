Хабаровчанка приговорена к 5 годам колонии за организацию убийства отца

Желая получить квартиру родственника в центре города на улице Льва Толстого, осенью 2024 года хабаровчанка попросила мужа найти «киллера» и передала деньги для его оплаты. Также она рассказала, какой образ жизни ведет ее отец, чтобы проще было совершить преступление. Но муж обратился в правоохранительные органы и дальше действовал под их контролем. Он сообщил жене, что ее отец убит, и показал постановочное фото, на котором якобы находилось обгоревшее тело. После этого хабаровчанка была задержана.