Хабаровчанка приговорена к 5 годам колонии за организацию убийства отца

Дочь хотела получить его квартиру в центре города.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске за организацию заказного убийства отца осуждена 29-летняя горожанка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Желая получить квартиру родственника в центре города на улице Льва Толстого, осенью 2024 года хабаровчанка попросила мужа найти «киллера» и передала деньги для его оплаты. Также она рассказала, какой образ жизни ведет ее отец, чтобы проще было совершить преступление. Но муж обратился в правоохранительные органы и дальше действовал под их контролем. Он сообщил жене, что ее отец убит, и показал постановочное фото, на котором якобы находилось обгоревшее тело. После этого хабаровчанка была задержана.

Уголовное дело рассматривали присяжные, которые вынесли вердикт о ее виновности в организации приготовления убийства (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33 п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

— Центральный районный суд Хабаровска на основании вердикта присяжных назначил виновной наказание в виде 5 лет лишения свободы, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, в Хабаровске за разбойные нападения на бизнесменов осуждена преступная группа.