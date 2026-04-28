Никто не выжил: Пассажирский самолёт разбился в Южном Судане

В Южном Судане разбился пассажирский самолёт.
Двое погибших пассажиров были гражданами Кении. Остальные — жители Южного Судана.
Предварительной причиной крушения названа плохая погода — видимость была минимальной, что могло помешать пилоту.
Ранее в Лос-Анджелесе легкомоторный самолёт Cessna 172 потерпел крушение в районе Пакоим. Воздушное судно зацепило линию электропередачи, после чего перевернулось в воздухе и рухнуло на автомобильную стоянку рядом с жилым домом.
