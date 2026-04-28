В США проверяют связь обвиняемого в покушении на Трампа с левыми силами

Американские правоохранительные органы проверяют возможные связи Коула Томаса Аллена, обвиняемого в попытке покушения на президента Дональда Трампа, с левыми политическими движениями. Этот вопрос находится в числе приоритетных направлений расследования, о чём было заявлено на официальном брифинге представителей Минюста США.
По данным следствия, изучается информация о его возможной причастности к группе The Wide Awakes, однако окончательные выводы пока не сделаны. Власти продолжают анализировать контакты и окружение подозреваемого, чтобы установить возможные мотивы и связи.
Аллену уже предъявлен ряд серьёзных обвинений, включая попытку покушения на главу государства, незаконную перевозку оружия и боеприпасов с намерением совершить тяжкое преступление, а также использование огнестрельного оружия при насильственных действиях. Расследование продолжается.
Стрельба произошла в отеле Washington Hilton, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме с Дональдом Трампом. В результате пострадал агент Секретной службы.