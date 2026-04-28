Снегопад оставил без света 21 тысячу жителей Вологодской области

«38 бригад энергетиков в количестве 118 человек и 38 единиц техники работают до полного устранения отключений», — написал Филимонов в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что ориентировочное время устранения проблемы — 10:00 мск 28 апреля. Сейчас погодные условия в западных районах сложные, идёт снег. Энергетики фиксируют повторные отключения.
Кроме этого штормовой ветер и снегопад оставили без света 22 тысячи человек в Новгородской области. Перебои с электроэнергией устраняют. Но погода продолжает ухудшаться — это приводит к новым отключениям.
