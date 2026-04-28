Снегопад оставил без света 21 тысячу жителей Вологодской области

Сильный снегопад обесточил часть Вологодской области. Без электроэнергии остались свыше 21 тысячи жителей региона. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По состоянию на полночь 28 апреля свет отсутствует у 21 140 потребителей в 718 населённых пунктах.

«38 бригад энергетиков в количестве 118 человек и 38 единиц техники работают до полного устранения отключений», — написал Филимонов в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что ориентировочное время устранения проблемы — 10:00 мск 28 апреля. Сейчас погодные условия в западных районах сложные, идёт снег. Энергетики фиксируют повторные отключения.

Кроме этого штормовой ветер и снегопад оставили без света 22 тысячи человек в Новгородской области. Перебои с электроэнергией устраняют. Но погода продолжает ухудшаться — это приводит к новым отключениям.

