Умершего работника в Хабаровском крае уволили после смерти

Причиной расторжения договора указали инвалидность.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Ванино умершего работника Росморпорта уволили после смерти, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Сотрудник Северо-Восточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» по документам был уволен в связи с неспособностью к трудовой деятельности из-за инвалидности. Нарушение вскрылось во время проведенной прокуратурой проверки.

— Транспортная прокуратура опротестовала приказ об увольнении и внесла руководству предприятия представление. Незаконный правовой акт отменен и трудовой договор с работником прекращен в связи со смертью. Ванинским транспортным прокурором в отношении директора филиала возбуждено дело об административном правонарушении о нарушении трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ), — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Кроме того, после внесения изменений родственникам умершего выплачены расходы на погребение — 50 тысяч рублей.

Кроме того, после внесения изменений родственникам умершего выплачены расходы на погребение — 50 тысяч рублей.