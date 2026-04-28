Умершего работника в Хабаровском крае уволили после смерти

В Ванино умершего работника Росморпорта уволили после смерти, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Сотрудник Северо-Восточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» по документам был уволен в связи с неспособностью к трудовой деятельности из-за инвалидности. Нарушение вскрылось во время проведенной прокуратурой проверки.
— Транспортная прокуратура опротестовала приказ об увольнении и внесла руководству предприятия представление. Незаконный правовой акт отменен и трудовой договор с работником прекращен в связи со смертью. Ванинским транспортным прокурором в отношении директора филиала возбуждено дело об административном правонарушении о нарушении трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ), — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Кроме того, после внесения изменений родственникам умершего выплачены расходы на погребение — 50 тысяч рублей.
