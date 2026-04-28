В Южном Судане в авиакатастрофе погибли 14 человек

ПРЕТОРИЯ, 28 апреля. /ТАСС/. Все 14 человек, находившиеся на борту пассажирского самолета, погибли в Южном Судане при его падении вблизи Джубы. Об этом сообщило управление гражданской авиации Южного Судана.
Вылетевший из аэропорта города Йеи в Джубу самолет Cessna 208 Caravan авиакомпании CityLink Aviation потерял связь после получаса полета, отмечает оно. Самолет рухнул на землю в 20 км от Джубы. Расстояние между двумя городами составляет 170 км.
На борту находились 13 пассажиров и 1 пилот — 12 граждан Южного Судана и 2 кенийца. Все они погибли. Согласно предварительным выводам, причиной падения могла стать плохая видимость.
На месте падения самолета ведутся поисковые работы.