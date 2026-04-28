В Красноярске гражданин с Кавказа наладил подпольное производство водки

В Красноярске 34-летний гражданин с Кавказа наладил подпольное производство водки. Вместе с двумя подельниками он весной 2023 года подобрал гараж на улице Шевченко и домик на Мичурина. Первый — под цех, второй — под склад.
Сообщники закупали спирт, бутылки с этикетками, пробки и коробки, смешивали, разливали, упаковывали и поставляли свою сомнительную продукцию в небольшие магазины на правобережье, где особо высокий спрос на дешевый алкоголь. Однако осенью 2024 года бизнес накрылся, когда на пороге «цеха» появились правоохранители.
Установлено, что бутлегеры успели изготовить почти полторы тысячи литров «веселой воды» — 2866 бутылок по 0,5 литра. Затраты минимальные, выгода ощутимая.
На днях вынесен приговор одному из участников незаконного бизнеса, ему дали 2 года 2 месяца исправительных работ с удержанием 5% в доход государства. Организатор схемы и еще один исполнитель преступления находятся в розыске.