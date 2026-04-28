Выяснилось, когда пропавшего Героя РФ Асылханова могут признать погибшим

В Юрге больше трех недель длятся поиски участника СВО, Героя России Алексея Асылханова, который ушел из дома на работу 3 апреля и пропал. В беседе с aif.ru юрист Иван Соловьев рассказал, когда пропавшего могут признать погибшим.
«Здесь очень много нюансов. Нужно понимать, при каких обстоятельствах человек пропал. Согласно статье 46 по общему правилу человека могут признать умершим по истечении 5 лет, если о его местонахождении нет вообще никакой информации. Если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших его жизни, например, под лед провалился, заблудился в тайге, другие варианты, когда есть основания полагать, что могла произойти гибель от несчастного случая, то в таком случае это признать умершим могут через шесть месяцев. Но до этого после пропажи человека возбуждается уголовное дело по части 1 статьи 105 “Убийство”. То есть, по истечении полугода, супруг, дети или родители пропавшего, если такие обстоятельства были, могут подавать заявление о том, чтобы признать его умершим и открыть наследственное дело», — объяснил эксперт.
Супруга Алексея Асылханова Валерия видела его в последний раз 3 апреля. Перед уходом из дома мужчина предупредил, что идет на работу. После этого его больше не видели, связь с ним утрачена. В техникуме, где он работал педагогом дополнительного образования, в тот день мужчина так и не появился.
По некоторым данным, Асылханов оставил дома телефон, но при нем была барсетка с документами. Как стало известно, на улице около него остановился автомобиль, он поздоровался с водителем и сел в салон. По факту пропажи Асылханова региональным СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Алексей Асылханов в ходе СВО уничтожил 15 танков и 50 бронемашин. За этот подвиг он удостоен высшей награды России — медали «Золотая Звезда».