Установлена причина гибели рыбаков, в числе которых был топ-менеджер «Яндекса»

Трое рыбаков, в том числе топ-менеджер зарубежного направления «Яндекса» Сергей Лойтер, под Волгоградом утонули. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне стало известно, что 24 апреля на рыбалку в район хутора Громки в Светлоярском районе отправились четверо мужчин. Вместе с Лойтером был его тесть — застройщик и бизнесмен Александр Назаров, а также водитель последнего.

В тот же день на берегу Волги было найдено тело шофера Назарова с травмами головы. На следующий день, 25 апреля, обнаружили тела еще двух рыбаков, в том числе Лойтера. Самого Назарова еще ищут.

«У всех троих смерть наступила от асфиксии в результате утопления», — сказал собеседник агентства, отметив, что других повреждений на телах не обнаружено.

По данным СМИ, мужчины вышли на рыбалку на моторной лодке. На обратном пути плавсредство перевернулось из-за неблагоприятных погодных условий.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.