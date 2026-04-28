В Хабаровске вынесли приговор женщине, заказавшей убийство своего отца

В Хабаровске суд вынес приговор на основании вердикта присяжных заседателей женщине, заказавшей убийство собственного отца. Горожанка хотела поскорей завладеть квартирой родителя.
Как сообщили в следкоме региона, 36-летняя хабаровчанка признана виновной по части 2 статьи 33, части 1 статьи 30, пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму группой лиц по предварительному сговору).
Установлено, что женщина предложила супругу найти киллера для убийства отца. Мужа такая идея благоверной испугала, и он обратился в полицию. Под контролем оперативных сотрудников он сообщил жене, что отыскал исполнителя, получил от нее деньги и затем предъявил ей фото, на котором было якобы обгоревшее тело убитого.
Приговор — пять лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год.
Приговор в законную силу не вступил.