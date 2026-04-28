В Хабаровске вынесли приговор женщине, заказавшей убийство своего отца

Установлено, что женщина предложила супругу найти киллера для убийства отца. Мужа такая идея благоверной испугала, и он обратился в полицию. Под контролем оперативных сотрудников он сообщил жене, что отыскал исполнителя, получил от нее деньги и затем предъявил ей фото, на котором было якобы обгоревшее тело убитого.