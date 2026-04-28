Ещё один экс-министр Омской области предстанет перед судом

В Омске в суд направлено дело бывшего министра имущественных отношений Омской области Евгения Козлова. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, в январе 2019 года обвиняемый реализовал коммерческой фирме комплекс зданий, в том числе Доходный дом 1904 года (объект культурного наследия), а также земельный участок в центре города по заведомо заниженной стоимости.
Недвижимость была продана за 16,5 млн рублей при фактической стоимости 34,8 млн рублей. Омской области, как собственнику объектов, причинен ущерб в 18 млн рублей.
Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Омска. Реализованное имущество возвращено в собственность Омской области по суду.
Ранее Евгений Козлов проходил по уголовному делу о халатности в обеспечении жильем детей-сирот. Тогда он был оправдан с правом на реабилитацию. Тем не менее министр ушёл в отставку. При этом ведомство он возглавлял более 20 лет.
