Times of India: в Индии именинник убил троих человек из-за шутки с тортом

Напомним, в начале марта издание Need To Know сообщило, что в индийском городе Чаус (штат Бихар) произошла стрельба на свадебной церемонии. Огонь из толпы открыли по невесте, которая вышла на сцену вместе с женихом. 18-летняя Арти Кумари получила ранение в живот, после чего её доставили в ближайшую больницу, где оказали первую помощь. Мужчину, которого заподозрили в стрельбе, нашли и задержали.