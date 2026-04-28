Times of India: в Индии именинник убил троих человек из-за шутки с тортом

Житель Индии Джиту Сани убил троих человек во время празднования своего дня рождения после ссоры, начавшейся из-за шутки с тортом, сообщила газета The Times of India (TI).
Происшествие произошло вечером 25 апреля в городе Буландшахр в штате Уттар-Прадеш. Согласно информации журналистов, гости решили подшутить над мужчиной, размазав торт по его лицу.
Это спровоцировало конфликт, который перерос в стрельбу. При этом остаётся неясным, кто открыл огонь первым. Мужчины, получившие ранения, были госпитализированы в критическом состоянии. В больнице пострадавшие скончались.
Именинника сейчас разыскивает полиция. Также в гибели людей заподозрили ещё несколько человек. Часть из них арестована.
Напомним, в начале марта издание Need To Know сообщило, что в индийском городе Чаус (штат Бихар) произошла стрельба на свадебной церемонии. Огонь из толпы открыли по невесте, которая вышла на сцену вместе с женихом. 18-летняя Арти Кумари получила ранение в живот, после чего её доставили в ближайшую больницу, где оказали первую помощь. Мужчину, которого заподозрили в стрельбе, нашли и задержали.