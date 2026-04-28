В Забайкалье спасатели вытащили увязший в реке автомобиль с рыбаками

Ранее в Хабаровске восьмилетний мальчик погиб, провалившись под лёд искусственного водоёма. Трагедия случилась вечером 17 апреля в Индустриальном районе: дети гуляли на берегу, один из них вышел на ледяную поверхность и ушёл под воду — очевидец-мужчина услышал крики и попытался спасти ребёнка, но безуспешно.