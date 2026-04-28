В Забайкалье спасатели вытащили увязший в реке автомобиль с рыбаками

При пересечении реки Чары передний мост «буханки» проломил лёд. Машина накренилась, часть капота ушла под воду, но основная масса кузова осталась на поверхности. Дальнейшего провала не произошло — лёд выдержал.
Люди остались в салоне, самостоятельно выбраться не рисковали. Прибывшие спасатели (восемь человек, две единицы техники) вытащили застрявших. Никто не пострадал. Автомобиль тоже извлекли из ледяного плена.
Ранее в Хабаровске восьмилетний мальчик погиб, провалившись под лёд искусственного водоёма. Трагедия случилась вечером 17 апреля в Индустриальном районе: дети гуляли на берегу, один из них вышел на ледяную поверхность и ушёл под воду — очевидец-мужчина услышал крики и попытался спасти ребёнка, но безуспешно.
