В Новосибирской области во время охоты утонул мужчина

На место происшествия выезжали водолазы, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области во время охоты погиб мужчина. Трагедия произошла недалеко от села Зубково. Охотник приехал к водоёму вместе с компанией. На месте участники разошлись по разным участкам, чтобы вести охоту самостоятельно. Спустя время они договорились встретиться в условленном месте.

«Когда стали выходить, то одного не досчитались. Обнаружили перевёрнутую лодку», — передаёт газета «Краснозёрская новь».

На место происшествия выезжали водолазы Карасукского спасательного отряда. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

В региональном управлении МЧС напоминают, что водоёмы остаются зоной повышенной опасности. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности.

Напомним, что за прошедшие выходные зафиксированы два смертельных происшествия на воде. В обоих случаях погибли мужчины. Первая трагедия произошла на реке Карасук. По предварительным данным, рыбак оказался в воде и начал звать на помощь. Крики услышал прохожий, однако спасти мужчину не удалось.

Второй случай произошёл на озере Злыдарь. Там рыбак утонул во время проверки сетей.