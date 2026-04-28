Дрон ударил по дому в российском городе — жильцы не могут вернуться в квартиры

В Екатеринбурге после атаки беспилотника жильцы 14 квартир не могут вернуться домой из-за повреждений и угрозы безопасности, сообщает департамент информационной политики региона.
Инцидент произошел 25 апреля в жилом комплексе «Тринити» в центре города. В результате удара повреждения получили 44 квартиры, были эвакуированы 81 человек.
Наиболее серьезные разрушения зафиксированы на верхних этажах — с 27-го по 31-й. Специалисты уже демонтировали поврежденные участки фасада.
В шести квартирах заменили входные двери, пострадавшие при инциденте. Управляющая компания готовит установку временной защиты на окна, чтобы сохранить тепловой контур здания.
Большинство жильцов вернулись в свои квартиры в день происшествия, однако доступ в часть помещений по-прежнему ограничен.
Трем семьям предоставлено временное жилье.
Девять человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения, одна женщина была госпитализирована.
Власти организовали горячую линию для пострадавших. Рассматриваются обращения жильцов для оформления выплат.
