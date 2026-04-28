Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон ударил по дому в российском городе — жильцы не могут вернуться в квартиры

В Екатеринбурге после атаки беспилотника жильцы 14 квартир не могут вернуться домой из-за повреждений и угрозы безопасности, сообщает департамент информационной политики региона.

Инцидент произошел 25 апреля в жилом комплексе «Тринити» в центре города. В результате удара повреждения получили 44 квартиры, были эвакуированы 81 человек.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы на верхних этажах — с 27-го по 31-й. Специалисты уже демонтировали поврежденные участки фасада.

В шести квартирах заменили входные двери, пострадавшие при инциденте. Управляющая компания готовит установку временной защиты на окна, чтобы сохранить тепловой контур здания.

Большинство жильцов вернулись в свои квартиры в день происшествия, однако доступ в часть помещений по-прежнему ограничен.

Трем семьям предоставлено временное жилье.

Девять человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения, одна женщина была госпитализирована.

Власти организовали горячую линию для пострадавших. Рассматриваются обращения жильцов для оформления выплат.

