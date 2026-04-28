Пожар произошел из-за падения обломков дронов ВСУ на НПЗ в Туапсе

Пожар произошел после падения обломков украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

— Пострадавших нет. В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России, — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Днем ранее более 200 гражданских объектов Севастополя получили повреждения после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Число пострадавших автомобилей перевалило за сотню.

Кроме того, 26 апреля трубопровод с серной кислотой повредился в Вологодской области из-за атаки беспилотников ВСУ, пострадали пять человек.

Помимо этого, 14 апреля женщина погибла при атаке украинских БПЛА на город Елец Липецкой области. Еще пять человек пострадали, четверо из них госпитализированы.

