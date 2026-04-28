Комсомольчанин дважды «сыграл» на «бирже» мошенников и отдал 630 тыс рублей

В Комсомольске 35-летний житель потерял 630 тысяч рублей, дважды за три года «сыграв» на «бирже» мошенников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В 2023 году он вложил 230 тысяч рублей в «финансовую организацию», но с тех пор никто ему деньги не вернул. Пытаясь найти способ это сделать, в феврале он увидел рекламу, в которой обещали возврат средств с «брокерского счета».
Не заподозрив подвоха, комсомольчанин перешел по ссылке и оставил свои личные данные. После чего ему позвонил «адвокат» и предложил заключить договор. Затем он сообщил, что нашел счет в иностранном банке, но есть штраф, который мешает вывести прибыль, и нужно его оплатить переводом на номер.
Снова ни в чем не сомневаясь, горожанин перевел 397 тысяч рублей. Но через несколько дней оказалось, что нужно оплатить недоимку. На этот раз комсомольчанин обратился в полицию.
— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
