Под Омском сошли с рельсов вагоны поезда

В понедельник, 27 апреля 2026 года, в районе станции Пламя под Омском произошел сход подвижного состава с пути, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, сегодня около 18 часов по местному времени в Омском районе Омской области на железнодорожных путях необщего пользования, примыкающих к станции Пламя Западно-Сибирской железной дороги, в ходе выполнения маневровых работ произошел сход двух груженых вагонов без опрокидывания», — говорится в сообщении.

Заявляется, что инцидент не привел к задержкам в движении поездов. Теперь специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Омская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, добавили в пресс-службе.