Основателя ЛГБТ*-организации Писемскова** оштрафовали на 750 тысяч рублей

Столичные суды назначили штрафы на общую сумму 750 тысяч рублей Евгению Писемскому** по делу об опубликованных материалах, где содержится информация о нетрадиционных сексуальных отношениях*. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в правоохранительных органах.
— По каждому протоколу ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Правоохранители могут возбудить в отношении него уголовное дело, — цитирует источник ТАСС.
Инстанция установила, что Писемский** при размещении публикаций в Telegram-канале мог указать знак «18+», не допуская распространение запрещенной информации среди несовершеннолетних.
Недавно Таганский районный суд столицы также оштрафовал разработчика Roblox Corporation за пропаганду ЛГБТ*. Компанию обязали выплатить восемь миллионов рублей.
Кроме того, та же инстанция недавно выписала штраф на 10,5 миллиона рублей мессенджеру Telegram за отказ удалять запрещенный контент, в том числе экстремистские материалы.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России.
**Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.