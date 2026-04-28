Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Основателя ЛГБТ*-организации Писемскова** оштрафовали на 750 тысяч рублей

Столичные суды назначили штрафы на общую сумму 750 тысяч рублей Евгению Писемскому** по делу об опубликованных материалах, где содержится информация о нетрадиционных сексуальных отношениях*. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в правоохранительных органах.

— По каждому протоколу ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Правоохранители могут возбудить в отношении него уголовное дело, — цитирует источник ТАСС.

Инстанция установила, что Писемский** при размещении публикаций в Telegram-канале мог указать знак «18+», не допуская распространение запрещенной информации среди несовершеннолетних.

Недавно Таганский районный суд столицы также оштрафовал разработчика Roblox Corporation за пропаганду ЛГБТ*. Компанию обязали выплатить восемь миллионов рублей.

Кроме того, та же инстанция недавно выписала штраф на 10,5 миллиона рублей мессенджеру Telegram за отказ удалять запрещенный контент, в том числе экстремистские материалы.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.

**Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.