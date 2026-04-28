Бастрыкин потребовал доклад о школе в Листвянском Новосибирской области, где дети учатся в доме культуры

В результате занятия для одной части учеников проводят в здании местного дома культуры, которое не приспособлено для этих целей, а для другой — на одном из этажей детского сада. Детей, которые посещают его, пришлось перевести на другой этаж. Из-за переполненности помещений школьники вынуждены учиться в две смены. Родителям также предлагают зачислить детей в школу соседнего населённого пункта, путь к которому пролегает через аварийный мост. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не дали.