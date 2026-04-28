Бастрыкин потребовал доклад о школе в Листвянском Новосибирской области, где дети учатся в доме культуры

Ситуация привлекла внимание центрального аппарата ведомства после обращения жителей в приёмную председателя СКР в соцсети «ВКонтакте». Проблема обострилась в октябре прошлого года, когда единственную в посёлке школу 1956 года постройки признали аварийной и закрыли.
В результате занятия для одной части учеников проводят в здании местного дома культуры, которое не приспособлено для этих целей, а для другой — на одном из этажей детского сада. Детей, которые посещают его, пришлось перевести на другой этаж. Из-за переполненности помещений школьники вынуждены учиться в две смены. Родителям также предлагают зачислить детей в школу соседнего населённого пункта, путь к которому пролегает через аварийный мост. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не дали.
СУ СК России по Новосибирской области возбудило по этому факту уголовное дело. Однако Искитимский межрайонный прокурор Сергей Тихоновский отменил это постановление, а попытки следственных органов обжаловать решение вплоть до прокурора области Александра Бучмана ни к чему не привели. Для защиты прав несовершеннолетних региональное управление вновь возбудило уголовное дело.
Теперь исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антон Бадулин должен представить Александру Бастрыкину доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.