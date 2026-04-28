«Чужой воды не бывает»: Спецпроект LIFE о тех, кто помогает

Спецпроект Life.ru «Чужой воды не бывает» — история одного такого парня. Московский студент оставил дома девушку, собаку и свои обычные дела, чтобы поехать в Дагестан и помогать людям после большой воды. Через него мы показываем не только работу добровольцев, но и саму трагедию региона — без отстранённой статистики, а через человека, который оказался внутри чужой беды и понял, что чужой она быть не может.