Бухгалтера хабаровской компании подозревают в краже 6,2 млн рублей

В Хабаровске полицейские задержали 49-летнюю горожанку, работавшую главным бухгалтером компании по ремонту автомобилей, она подозревается в хищении 6,2 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Недостачу в организации обнаружили после смены главного бухгалтера и ревизии. Полицейские задержали бывшую сотрудницу. С 2022 по 2024 год она имела доступ к счетам фирмы и системе «банк-клиент», и списывала день на фиктивные нужды, а также завышая себе зарплату и начисляя премии. Деньги она тратила по своему усмотрению.
Во время обыска в ее квартире изъяты телевизор, смартфон и 30 тысяч рублей, планируется наложение ареста на счета.
— Возбуждено уголовное дело о присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
