Бухгалтера хабаровской компании подозревают в краже 6,2 млн рублей

Недостачу в организации обнаружили после смены главного бухгалтера и ревизии. Полицейские задержали бывшую сотрудницу. С 2022 по 2024 год она имела доступ к счетам фирмы и системе «банк-клиент», и списывала день на фиктивные нужды, а также завышая себе зарплату и начисляя премии. Деньги она тратила по своему усмотрению.