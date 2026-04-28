Легковушка загорелась в Октябрьском районе Иркутска

Всего за минувшие сутки в регионе пожарные устранили возгорание двух автомобилей.

Источник: МЧС РФ

IrkutskMedia, 28 апреля. 27 апреля пожарные регионального ГУ МЧС России выезжали на тушение автомобилей. Одно из возгораний случилось в Иркутске.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вечером на улице Байкальской семь пожарных при помощи двух единиц техники ликвидировали возгорание иномарки на площади 4 кв. метра. Специалисты установили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки авто.

Ещё одно возгорание машины ликвидировали в этот же день в Бодайбо на улице 30 Лет Победы. Горение устранили на 8 кв. метрах при помощи трёх пожарных и одной единицы техники.

В региональном ГУ МЧС России отметили, что проведение регулярного технического обслуживания транспорта уменьшает риски возгорания.

Ранее агенство рассказывало, что аварийный режим электрооборудования повлёк за собой пожар в Бодайбо. От перехода огня был спасен гараж и легковой автомобиль.