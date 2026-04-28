Экс-военкома из Тайшета осудили за липовые диагнозы призывникам

Бывший военный комиссар Тайшета, Тайшетского и Чунского районов услышал приговор суда. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР региона, его признали виновным в получении взяток, превышении полномочий и служебном подлоге. Теперь он проведет 7 лет в колонии строгого режима и заплатит штраф в 4 миллиона рублей.
— Схема работала с 2022 по 2024 год. Военком брал деньги с призывников и взамен выдавал им военные билеты с поддельными диагнозами о сложных заболеваниях. Фактически молодые люди не проходили ни медкомиссию, ни обследования. Семерых парней незаконно освободили от службы и зачислили в запас. Общая сумма взяток достигла 1,2 миллиона, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Преступную деятельность выявили оперативники полиции и военная прокуратура Иркутского гарнизона. Во время обысков у фигуранта изъяли автомобили, телефон, ноутбук и документы. На его имущество наложили арест на сумму 64 миллиона рублей.
