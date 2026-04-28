В Туапсе из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на НПЗ

На нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошло возгорание после падения обломков беспилотных аппаратов. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Огонь вспыхнул на территории предприятия, однако ситуация находится под контролем экстренных служб. Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий происшествия.
К тушению привлечены значительные силы — более сотни сотрудников и десятки единиц техники, включая подразделения МЧС. Работы по устранению пожара продолжаются.
Ранее сообщалось, что во время атаки беспилотников ВСУ в Севастополе пострадал обелиск «Городу-Герою Севастополю».
