После налета БПЛА на НПЗ в Туапсе начался пожар

Из-за падения обломков БПЛА на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе начался пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края. Пострадавших нет.
Площадь распространения огня оперштаб не раскрыл. При этом там уточнили, что к тушению привлечены 122 человека и 39 единиц техники.
Нефтеобъекты в Туапсе уже подвергались атакам БПЛА 16 и 20 апреля. Из-за этого, как заявлял оперштаб, в реку и на прибрежную территорию попали нефтепродукты.
