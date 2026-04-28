Дорога на свадьбу к другу закончилась для мужчины нападением хищника и мучительной смертью

Местные подозревают, что на него напал тигр. Точно неизвестно, но три дня назад в том же районе хищник убил женщину, утащив её на два километра вглубь джунглей. Всего за последний месяц в округе от зубов и когтей диких кошек погибли три человека.
С 2022 года популяция тигров в районе Бхимтала выросла на 40 процентов — с 67 до 93 особей. Зверям стало тесно в лесах, и они всё чаще выходят к людям.
Ранее в Индии леопард и львица разорвали женщину и ранили 5-летнюю девочку. Дикая кошка укусила малышку в шею.
