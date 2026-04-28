В Асбесте из горящего дома эвакуировались 35 человек, один погиб

Пожар в Асбесте унес жизнь человека.

Источник: МЧС РФ

В Асбесте 27 апреля 2026 года вспыхнула квартира на втором этаже пятиэтажного дома по улице Победы. Огонь охватил 40 квадратных метров и повредил имущество и внутреннюю отделку жилья. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 22:45.

— Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Асбест, улица Победы. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 35 человек, в том числе 6 детей. В результате пожара погиб один человек, — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выехала бригада в составе 16 человек и 5 единиц спецтехники. В 23:12 им удалось локализовать огонь, а еще через пять минут — потушить пожар. Затем начались разбор и проливка сгоревших конструкций, которые завершились в 0:10 28 апреля.