Куда пропал Герой России Асылханов: последние новости о поисках военного

Больше трех недель небольшой город Юрга в Кемеровской области живет ожиданием новостей об участнике СВО, Герое России Алексее Асылханове. 23-летний мужчина 3 апреля во второй половине ушел на работу. Но там он не появился. Не вернулся Асылханов и домой. Его жена Валерия забила тревогу и обратилась в полицию. По факту исчезновения человека возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
В беседе с aif.ru юрист Иван Соловьев рассказал, когда пропавшего могут признать погибшим.
«Здесь очень много нюансов. Нужно понимать, при каких обстоятельствах человек пропал. Согласно статье 46, по общему правилу человека могут признать умершим по истечении 5 лет, если о его местонахождении нет вообще никакой информации. Если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших его жизни, например, под лед провалился, заблудился в тайге, другие варианты, когда есть основания полагать, что могла произойти гибель от несчастного случая, то в таком случае его признать умершим могут через шесть месяцев. Но до этого после пропажи человека возбуждается уголовное дело по части 1 статьи 105 “Убийство”. То есть, по истечении полугода, супруг, дети или родители пропавшего, если такие обстоятельства были, могут подавать заявление о том, чтобы признать его умершим и открыть наследственное дело», — объяснил эксперт.
Врагов не было.
Супруга Алексея, Валерия, ранее в беседе с aif.ru подчеркнула, что ей ничего не известно о каких-либо угрозах или финансовых проблемах мужа.
«Алексей у нас очень добрый и отзывчивый парень. Всегда помогал, самый лучший братик на самом деле. С семьей всегда отношения были очень хорошие», — добавила Рената, сестра пропавшего.
По ее словам, у брата не было врагов или недоброжелателей.
«Он очень дружелюбный парень», — объяснил сестра Героя России.
Версия криминалиста Игнатова.
Несмотря на заявления супруги и сестры Асылханова, Криминалист Михаил Игнатов считает, что в приоритете — добровольный уход мужчины из дома по известным только ему причинам.
«В этой истории одной из основных версий может быть его собственное решение скрыться от кого-то. Вполне возможно, что и супруга могла не знать, какие у него были договорные обязательства. Может, он кому-то дал в долг крупную сумму или задолжал сам, могли возникнуть проблемы по другим поводам, могли поступать какие-то угрозы. То есть, в этой истории возможны разные версии. И он решил скрыться на время», — поделился мнением эксперт.
Украинский след.
Знакомые пропавшего бойца допускают, что ветерана, уничтожившего десятки единиц вражеской техники, могли выследить и похитить представители украинских диверсионно-разведывательных групп. Криминалист Игнатов считает, что эту версию сбрасывать со счетов не стоит.
«Эту версию тоже можно рассматривать. Учитывая объективную реальность, хотя Юрга и слишком далеко от Украины, это возможно. Также возможен вариант, что его выманили члены бандитской группировки. Его стали принуждать, возможно, пытать. Он не повёлся на их уговоры и предложения, чтобы избавиться от свидетелей, его могли просто убить. Версий может быть много», — сказал эксперт.
При этом Игнатов обратил внимание на то, что когда, по данным очевидцев Асылханов садился в машину, принуждения не было.
«Данных о том, что его похитили насильственно, нет. Есть информация, что он сам добровольно сел в машину, значит, он знал, к кому он садится. То есть, сложно однозначно говорить о похищении», — отметил он в беседе с aif.ru.
Бытовой конфликт или несчастный случай: самая мрачная версия.
Третья версия, по мнению криминалиста, может быть связана с обычным бытовым конфликтом, который перерос в трагедию. Игнатов отметил, что в таких делах часто фигурирует случайная смерть, которую пытаются скрыть.
"Мог произойти просто несчастный случай. Он мог поехать куда-то со знакомыми, там застолье или.
что-то. Участники могли повздорить, пырнуть ножом или что-то еще сделать, он умер. Тело спрятали где-нибудь, и все, и никто ничего не знает, никто ничего не видит", — объяснил эксперт.
Надежда остается.
В беседе с aif.ru сестра Асылханова Рената сказала, что в этой истории все очень запутано. Собеседница издания отметила, у Алексея всегда были хорошие отношения с семьей и окружающими, у него не было врагов или недоброжелателей.
«Это все очень запутано. Он очень хороший парень, навряд ли бы его захотели убить. Но очень страшно верить во что-либо», — отметила она, добавив, что семья не верит ни в одну из версий и ждет официальную информацию от полиции.
В свою очередь, криминалист подчеркнул, что надежда на возвращение ветерана СВО домой живым остается.
«Пока не будет никаких объективных данных о том, что он однозначно погиб, пока не найдут тело, остаётся надежда, что он жив», — добавил Игнатов.