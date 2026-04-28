На Камчатке завели дело о незаконном отчуждении земель в Елизовском районе

«В Елизовский районный суд Камчатского края поступило новое уголовное дело по фактам незаконного отчуждения муниципальных земель в Елизовском районе. В рамках данного уголовного дела за совершение должностных и коррупционных преступлений обвиняются: руководитель управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения; руководитель контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения; индивидуальный предприниматель. В рамках уголовного дела заявлен гражданский иск на сумму около 200 млн рублей», — говорится в сообщении.