Обманутая пенсионерка в Хабаровском крае отсудила 700 тысяч рублей у мошенников

В 2023 году она перевела злоумышленникам полмиллиона рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

Ванинский районный суд встал на сторону 77-летней жительницы Хабаровского края, обманутой мошенниками. Около трех лет назад она перевела преступникам накопления, думая, что инвестирует полмиллиона на выгодных условиях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, неизвестные связались с пенсионеркой и предложили ей заработать. Женщина согласилась и перевела деньги на счет мошенников. После этого связь с обманщиками прекратилась, и она осознала, что стала жертвой обмана.

Дело дошло до суда только этой весной. Впрочем, правоохранители посодействовали тому, чтобы взыскание все же состоялось.

— С целью восстановления нарушенных прав жителя региона прокурор района обратился в Ванинский районный суд Хабаровского края с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами с лица, на счет которого поступили денежные средства, — отмечают в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, что аферисты в Хабаровском крае становятся все находчивее. Недавно они начали внедрять схему, в которой обещают людям компенсацию из фонда пострадавших от мошенников. «Благотворители» от имени Международного валютного фонда просят жертву указать персональные данные, банковские реквизиты и обещают выдать «секретный код безопасности транзакции». Заканчивается дело, как несложно догадаться, убытками, а не пополнениями.