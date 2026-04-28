Обманутая пенсионерка в Хабаровском крае отсудила 700 тысяч рублей у мошенников

Напомним, что аферисты в Хабаровском крае становятся все находчивее. Недавно они начали внедрять схему, в которой обещают людям компенсацию из фонда пострадавших от мошенников. «Благотворители» от имени Международного валютного фонда просят жертву указать персональные данные, банковские реквизиты и обещают выдать «секретный код безопасности транзакции». Заканчивается дело, как несложно догадаться, убытками, а не пополнениями.