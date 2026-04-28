В Перми в ДТП на остановке пострадали водитель и три пешехода

Водитель и три пешехода пострадали в утреннем ДТП на остановке в Перми, сообщили сайту perm.aif.ru в ГУ МВД России по Пермскому краю.
28 апреля в 06:55 у дома 29/2 по улице Солдатова автомобиль Renault Duster врезался в остановку общественного транспорта. За рулём находился водитель 1990 года рождения.
По предварительным данным, в результате аварии травмы получили три пешехода и сам водитель. Всех пострадавших доставили в больницу.
«В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — рассказали сайтуperm.aif.ru в ведомстве.
