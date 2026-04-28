Суд изъял у экс-депутата ГД Исаева 18 млрд рублей и акции предприятий

Установлено, что в период работы в Госдуме (2007−2011 годы) Исаев нарушал антикоррупционное законодательство, используя свой статус для получения государственных и муниципальных земель в Краснодаре. С помощью различных схем экс-депутат завладел участками общей площадью более 615 гектаров, выкупленными подконтрольным ему ООО «Статус» по льготной цене — чуть более 15 миллионов рублей. Взамен компания обязалась построить соцобъекты, но впоследствии отказалась. На незаконно полученных землях Исаев реализовал жилые районы и гостиницу Mariott. Часть имущества, приобретенного на коррупционные доходы, была оформлена на родственников и доверенных лиц.