Суд изъял у экс-депутата ГД Исаева 18 млрд рублей и акции предприятий

Суд в Краснодаре обратил в доход государства 18 миллиардов рублей и акции четырех предприятий, принадлежавших бывшему депутату Государственной думы Ризвангаджи Исаеву. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, Ленинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-парламентарию, членам его семьи и аффилированным лицам.
Установлено, что в период работы в Госдуме (2007−2011 годы) Исаев нарушал антикоррупционное законодательство, используя свой статус для получения государственных и муниципальных земель в Краснодаре. С помощью различных схем экс-депутат завладел участками общей площадью более 615 гектаров, выкупленными подконтрольным ему ООО «Статус» по льготной цене — чуть более 15 миллионов рублей. Взамен компания обязалась построить соцобъекты, но впоследствии отказалась. На незаконно полученных землях Исаев реализовал жилые районы и гостиницу Mariott. Часть имущества, приобретенного на коррупционные доходы, была оформлена на родственников и доверенных лиц.
Суд обратил в доход государства 18 миллиардов рублей, принадлежавших Исаеву, а также акции АО «Краснодаргоргаз», АО «Атэк», ООО «Тепловая транспортная компания» и АО «Апшеронскрайгаз», как эквивалент ущерба, причиненного нарушением закона.
В феврале Генпрокуратура России подала в суд иск об обращении в доход государства имущества Исаева и членов его семьи. Ведомство потребовало изъять доли семьи экс-депутата в ряде структур, включая «Газтрансбанк», компании «Центр-отель», «Южный ресурс», а также в СЗ «Сармат», «Сармат строй» и других.
