Mercedes загорелся в автомастерской прямо во время ремонта — ущерб 95 000 рублей

Автомобиль Mercedes-Benz загорелся в автомастерской прямо во время ремонта в Барановичах, рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Информацию о возгорании автомобиля в милицию передали из Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.
Выяснилось, что что 34-летний горожанин сдал грузовой Mercedes в автомастерскую для выполнения работ по кузовному ремонту. И во время выполнения работ машина загорелась. Общий ущерб составил почти 95 тысяч рублей.
В отношении мастера, которые выполнял ремонтные работы, возбудили уголовное дело за уничтожение либо повреждение чужого имущества по неосторожности (ст. 219 Уголовного Кодекса Беларуси).