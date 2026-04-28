Красный уровень опасности по БПЛА объявляли на Дону

В ночь на 28 апреля в Ростовской области ввели красный уровень угрозы беспилотников. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Это высший уровень опасности: он означает, что зафиксирована прямая угроза объектам инфраструктуры. Оповещение жителей идет через звуковые сирены, речевые сообщения, пуш-уведомления и официальные каналы связи. Людям рекомендуют покинуть открытые пространства, зайти в помещение и держаться подальше от окон.
По данным мониторинговых ресурсов, под угрозой оказались Морозовск и близлежащие населенные пункты.
