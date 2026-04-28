В Хабаровске главбуха фирмы задержали по подозрению в краже 6 миллионов рублей

В Хабаровске по подозрению в хищении свыше 6 миллионов рублей задержана бывший главный бухгалтер коммерческой компании.
Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, в дежурную часть обратился местный коммерсант. Он рассказал, что после увольнения главбуха провел внутреннюю ревизию в компании и обнаружил, что не хватает 6 миллионов 200 тысяч рублей.
Предварительно установлено, что 49-летняя злоумышленница регулярно совершала хищения денежных средств. Она начисляла себе премии, завышала заработную плату, делала списание со счетов фирмы по различным фиктивным накладным. Деньги тратила на собственные нужды.
У подозреваемой изъяли смартфон, телевизор, 30 тысяч рублей наличных средств, принимаются меры к наложению ареста на ее банковские счета.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы.