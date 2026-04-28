Бывший главный архитектор Отрадного оштрафован за взятку

По версии следствия, осенью 2024 года обвиняемый получил от представителя некоммерческой стройфирмы взятку в виде оказания услуг по благоустройству участка, прилегающего к дому его родственницы. Взамен бывший главный архитектор города незаконно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию домов блокированной застройки в Отрадном. Кроме того, в разрешительной документации фигурант указал заведомо ложные сведения о готовности объекта.